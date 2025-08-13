تنفيذ مبادرة "صمود 21" لدعم المرضى والعائلات المتضررة في شمال غزة

فلسطين أون لاين

13 اغسطس 2025 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين:

نفّذ المبادر محمد ماضي، بدعم من متطوعين جزائريين، مبادرة إنسانية بعنوان "صمود 21" استهدفت عدداً من المستشفيات والمناطق السكنية في شمال قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار.

وتركّزت أنشطة المبادرة داخل مجمع الشفاء الطبي وعدد من مستشفيات الشمال، حيث تم توزيع وجبات ومعجّنات ساخنة مكوّنة من خمس أصناف على المرضى والمصابين والطواقم الطبية داخل أقسام العناية المركزة والأقسام المبيتة، بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل النقص الحاد في الغذاء.

كما شملت المبادرة توزيع مساعدات نقدية على عدد من العائلات المتضررة في مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لتوزيع مياه الشرب في عدة مناطق تشمل: حي النصر، الشيخ رضوان، مخيم الشاطئ، منطقة المخابرات، أبراج المقوسي، وأبراج الفيروز.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الجهود تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات إنسانية تم تنفيذها خلال فترات العدوان وأوقات الأزمات، بدعم مباشر من متضامنين من دولة الجزائر، الذين يواصلون تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة رغم التحديات.

وشددت المبادرة على استمرار أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والتأكيد على عمق التضامن العربي مع غزة في وجه الحصار والحرب المستمرة على قطاع غزة.

