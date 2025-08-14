فلسطين أون لاين

54 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلةٌ جديدة لضحايا الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

14 اغسطس 2025 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم  الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 54 شهيدًا من بينهم 4 شهداء انتشال، و 831 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، أوضحت وزارة الصحة، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 22 شهيدًا و 269 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,881 شهيدًا وأكثر من 13,863 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,251 شهيدًا و 42,865 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,776 شهيدًا 154,906 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير الصحة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

