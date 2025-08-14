سليمان العبيد.. "بيليه فلسطين" هدفه الأخير كان كسرة خبز

غزة/ يحيى اليعقوبي

في مجاعةٍ صار الخبز فيها أغلى من الكؤوس، خرج سليمان العبيد ليس للبحث عن هدف في شباك الخصم، بل عن كسرة خبز يطعم بها أطفاله، فساقته خطواته لمركز المساعدات المعروف باسم "الطينة" بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، لكن رصاص الآليات والقناصة كان يطارد المجوعين، فاحتمى خلف تلة ترابية، لعلها تحفظه من الموت، فإذا بقنبلة تسقط من طائرة إسرائيلية مسيّرة (كواد كابتر) ليسقط هذه المرة ليس على عشب الملعب الأخضر أثناء المباريات، بل على تراب مدينته، لتحتضنه الأرض وتطفئ تلك القنبلة ضحكة الملاعب التي رسمها "الغزال الأسمر" أو كما كان يلقب "بيليه فلسطين" على وجوه الجماهير، التي لطالما حملته على الأكتاف بعد كل فوز، لكنهم اليوم عادوا به لأطفاله الذين كانوا ينتظرونه ملفوفًا في كفنٍ.

في خيمة نزوحٍ خرج منها صبيحة السادس من آب/ أغسطس 2025، نحو مركز المساعدات، تجلس زوجته وأبناؤه الخمسة بجانب الخيمة، لا زالوا يعيشون صدمة الرحيل، وبين إطار صورة تذكارية مطبوعة على باب الخيمة، يبتسم سليمان أمام الزائرين.

تجلس زوجته في صمت يختبئ فيه وجع امرأة فقدت سند البيت، واسمًا رياضيًا لامعًا، لم يبق لها منه سوى صورة تذكارية مطبوعة وضعتها بجانبها، وصوت صغيرتها "آسيا" ذات العامين والنصف، التي تكلم والدها، وتقبل وجهه، ولا تجد سوى ابتسامة صامتة، لا تفهم الطفلة التي لا تجد ذراعين يحتضنانها، أين والدها، كل ما تعرفه وتفهمه، أنه يجلس بقربهم في داخل الصورة التي لا تفارقها الطفلة الصغيرة، ما ينكأ جراح قلب أمها.

شغف ولقمة عيش

كانت نبرة صوتها تحمل حزنًا عميقًا، وهي تروي لـ "فلسطين أون لاين" لحظاته الأخيرة قائلة: "استيقظ مبكرًا، فاستمع إلى سورة "الكهف" مرتين، واستغفر، وصلى الفجر، وغادر. وقفت على باب الخيمة قلت له: "دير بالك على حالك. ارجع بدناش مساعدات"، رغم تردده أكمل طريقه ورد علي: "عشان خاطر أولادي بدي أروح"، ثم جاءني شهيدًا، محمولاً على الاكتاف"، بنبرة فخر مليئة بالألم أضافت: "دائمًا مرفوع الرأس".

عايشت زوجته شغفه في الملاعب، حبه للمنافسة، ولعه بكرة القدم، طيبته كزوج وأب، اهتمامه بأبنائه وسعيه لتعليمهم وتحسين حياتهم. يتقلب الوجع في صوتها: "كل أحلامه تدمرت، ورحلت. كانت أمنيته بسبب الحرب والمجاعة، أن يسافر ليكمل مسيرته في الملاعب ويخرج أطفاله من براثن الحرب".

دفعت حالة المجاعة الشديدة في غزة، سليمان كغيره من أرباب البيوت، للذهاب لمراكز المساعدات بهدف الحصول على طعام، وقبل ذلك مر بمحنة كبيرة بدأت بهدم منزله. تحكي زوجته المكلومة: "عندما تدمر بيتنا، لم يخرج سوى بقميص نادي الشاطئ الذي يحمل رقم 10، وهو رقمه المفضل، وقميص ناديه الذي نشأ وترعرع فيه. ما جعله يذهب للمساعدات، بسبب حالة المجاعة وصعوبة السيولة، فأصبحت الأوضاع صعبة، وسليمان لا يحب الحديث لأحد. ذهب لأجل جلب لقمة العيش لأبنائه".

"منذ شهر كان يرى الطحين وسلع أخرى ولا يستطيع شرائها أو توفيرها لنا. وهذا ما دفعه للذهاب نحو المساعدات" من هذا الواقع المرير، تستذكر العبيد، كيف كان زوجه يفرّح الجماهير، وتسانده في كل مرة يخرج فيها من بيته، وعندما يعود منتصرًا في المباريات، يركض ويحتضن أبنائه ليشاركهم فرحته، في الفترة الأخيرة عاش نفس الفرحة عندما كان يعود من مركز المساعدات بالطعام لهم، فكان فوزًا آخرًا يسجله، وهو يرسم الفرح على وجوه عائلته.

تبكي بحرقة مارة على آخر اللحظات، وهي تحاول التماسك أمام قسوة الفقد: "آخر فترة كان يرفع اللقمة من فمه ويطعمها لطفلته الصغيرة، امتنع عن الأكل في آخر أيامه حتى يطعم أطفاله، جاع لأجل إشباع أطفاله. الله يرحمه".

لم يكن ما عاشه سليمان واقعًا عاشه بمفرده، بل ظروف طحنت الجميع ولم تستثنِ أحد بغزة، فجاع الجميع بمختلف المهن والتخصصات، ما دفع بالكثيرين للتوجه لمراكز المساعدات التي قتلت أكثر من 1400 فلسطيني.

تمسك طفلته آسيا (سنتان ونصف) كسرة خبز هي ما تبقى من آخر دقيق جلبه والدها، وبجوار أمها تقف شقيقتها دينا (5 سنوات ونصف)، ويجلس على فرشة بجوار صورة والدهم شقيقها حمادة (11 سنة) وإيناس (16 سنة) وشقيقهم الأكبر نسيم (17 سنة).

تطل صورته وأيامه الجميلة على حديث زوجته، وبالرغم من قسوة الواقع كان لا يبخل على من يطرق باب خيمته، طالبا بعض الطعام، فيقاسمه اللقمة ويطلب منه الدعاء له بالعودة سالمًا، وتعلق: "من شهر بدأ بالذهاب لمراكز المساعدات، في آخر أسبوع كان يسيطر عليه شعور الخوف، وكان يقول لي، الرصاص يمر من فوق رأسي، طلبت منه عدم الذهاب، لكنه أخبرني أنه يتريث كثيرًا، وينتظر فتح نقطة المساعدات من ثم الدخول، ولم يدرِ أن الموت سيأتيه من قنبلة تسقط عليه".

تأثر سليمان بتوقف النشاط الرياضي في القطاع وتدمير الملاعب في غزة، لكنه بين فينة وأخرى كان يجمع أصدقائه أو يذهب مع نجله نسيم للعب الكرة، رافضًا قطع العلاقة مع "الساحرة المستديرة".

رافق طراد العبيد، شقيقه الأصغر سليمان إلى نقطة المساعدات، وعاش معه لحظات عصيبة، وأصيب بجروح صعبة، يلف رقبته شاش أبيض إثر شظية كادت أن تلحقه بشقيقه، ويسند يده المصابة جالسا على كرسي بلاستيكي، قائلاً: "كنا بالصفوف الخلفية، وأمامنا المئات يتدافعون نحو مركز التوزيع، احتمينا خلف تلة كبيرة من رصاص الآليات، وكنت مع أخي سليمان وأبناء عمنا وبعض أبناء الجيران. فجأة جاءت المسيّرة وألقت القنبلة علينا، استشهد سليمان على الفور، ومعه استشهد ابن عمي وابن جيراننا من عائلة أبو رحمة، وشاب آخر، وأصيب ثلاثة منا".

يضع يده على رقبته، وهو يستحضر مشهد الدماء الذي غرق فيه: "جاءت الشظية برقبتي، فقمت بنزعها، ومن ثم خلع قميصي وربطت به رقبتي لإيقاف النزيف، وبدأت بمساعدة شباب تواجدوا بالمكان بنقل المصابين والشهداء وحملهم إلى المشفى. خرجنا لأجل لقمة العيش، حاولنا توفير شيء لأولادنا. سليمان صحيح أنه نجم رياضي لكنه إنسان مجوع ولديه مسؤوليات خرج للبحث عن لقمة عيشه".

صدى عالمي

أما نسيم الذي يحمل نفس ملامح وأحلام والده، فهذا الفتى ترعرع بين الملاعب، مرافقًا والده في كل مبارياته، كان يهتف باسمه بين الجماهير التي تنادي عليه، أو يركض ليعانقه بعد كل هدف يسجله في أرضية الملعب، بعيون دامعة ينظر لصورة والده قائلاً: "كنت أرافقه حتى في التمارين الرياضية، كان يدربني لأسير على دربه، وأصبح مثله. استشهاده صدمة، أشعر أنني أعيش في حلم".

يعد العبيد من أبرز المواهب الفلسطينية في كرة القدم، لعب لنادي خدمات الشاطئ وهو ناديه الأم، ثم انتقل لنادي الأمعري بين عامي 2009 – 2013 وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين بالضفة الغربية، وبسبب مهارته انضم لصفوف المنتخب الوطني ولعب معه 24 مباراة وسجل هدفين أشهرها هدفه بشباك المنتخب اليمني ببطولة غرب آسيا عام 2010.

وفي إحدى المباريات الودية منعته سلطات الاحتلال من السفر متذرعين بـ "أسباب أمنية"، وعلق العبيد يومها: "عندما علمت بمنعنا من السفر، شعرت بضيق شديد، لأن أي رياضي يحلم بارتداء قميص منتخبه في المحافل الدولية. نريد أن نسافر بحرية مع عائلاتنا مثل أي رياضي في أي مكان آخر".

وعاد لقطاع غزة ليكمل مسيرته بنادي غزة الرياضي وحصل على لقب هداف الدوري موسم 2015-2016 برصيد 17 هدفا، لكن الابن البار لناديه عاد لخدمات الشاطئ مرة أخرى وحقق بطولات عديدة وأحرز لقب هداف الدوري موسم 2016 -2017 برصيد 15 هدفا، وهو من الذين تجاوزوا عتبة 100 هدف ليصبح من أساطير اللعبة في فلسطين.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تدوينة على منصة "إكس" وصف فيها العبيد بأنه "موهبة أعادت الأمل إلى قلوب عدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الظروف"، لكن نجم ليفربول المصري محمد صلاح الذي شارك تدوينة الاتحاد الأوروبي بعد نعيه للاعب العبيد طالب بالإجابة عن "كيف مات وأين ولماذا؟".

فيما طالبت زوجة العبيد الاتحادات الرياضية لكرة القدم بطرد الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من المباريات، لأنها دولة عنصرية قتلت أحد أشهر اللاعبين الفلسطينيين، وأن يقف الرياضيين والصحفيين العرب والدوليين مع قضية قتل سليمان.

وبعد تغريدة صلاح، ذكر النجم المصري محمد أبو تريكة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بأعداد الرياضيين الفلسطينيين الشهداء، وعددهم 762 رياضيا بينهم 422 لاعب كرة قدم، إضافة لتدمير 267 منشأة رياضية، وقال موجها خطابه لرئيس "الفيفا" السيد انفانتينو متسائلا: "أوقفتم روسيا، متى هتوقفوا الاحتلال الصهيوني؟".

فيما دعت المفوضية الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي لطرد منتخب الاحتلال ولاعبيه من المسابقات الأوروبية، مؤكدةً، "حان الوقت لطرد قتلته من المسابقات. لنجعل الرياضة خالية من الفصل العنصري".

المصدر / فلسطين أون لاين