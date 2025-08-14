تصاعد الخلاف بين كاتس ورئيس الأركان.. انتقادات من ليبرمان وبينيت: "الحكومة تُحاول السيطرة على الجيش"

ترجمة عبد الله الزطمة

في خضمّ توتّر متصاعد بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في (إسرائيل) شنّ وزير الحرب يسرائيل كاتس هجومًا على رئيس الأركان إيال زامير، متهمًا إياه بتجاوز الصلاحيات في ملف التعيينات داخل الجيش.

تصريحات كاتس جاءت بعد رفضه سلسلة تعيينات أعلنها المتحدث باسم الجيش، مشددًا على ضرورة "الرقابة الدقيقة" عليها بعد 7 أكتوبر.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس، فإن الهجوم أثار موجة انتقادات حادّة من وزراء حرب سابقين، بينهم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، الذين اعتبروا أن الحكومة الحالية – بقيادة بنيامين نتنياهو – تسعى للهيمنة على الجيش، وليس حسم المعركة في غزة.

وقال بينيت، في منشور على فيسبوك، إن الحكومة ودوائر مقربة من نتنياهو، بما في ذلك نجله يائير، "يشنّون حملة تحريض غير مسبوقة على رئيس الأركان"، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي لذلك هو قرارات زامير بتجنيد آلاف من "الحريديم" الأمر الذي أثار غضب الأحزاب الدينية الموالية للحكومة.

وأضاف بينيت: "هذه ليست حكومة تُدير دولة، بل تُهاجم مؤسساتها من أجل البقاء السياسي، ويجب ألّا تستمر ليوم واحد".

ومن جانبه، كتب ليبرمان على منصة "إكس": "الهجوم على زامير والجيش يفضح نوايا الحكومة الحقيقية: ليست احتلال غزة، بل السيطرة على الجيش الإسرائيلي"، واعتبر أن ما وصفه كاتس بـ"الرقابة الدقيقة" ما هو إلا محاولة لفرض تعيينات قائمة على الولاء السياسي.

ورغم تأكيد رئيس الأركان التزامه بقرارات المستوى السياسي، فإنه سبق أن حذّر من خيار احتلال غزة، مفضّلًا خطة تطويق محكمة لتجنّب الإضرار بالأسرى واستنزاف القوات، وهو ما رفضه كاتس.

التوتر بلغ ذروته هذا الأسبوع بعد إعلان كاتس نيّته رفض التعيينات، متهمًا زامير بتجاوز الإجراءات. وردّ الجيش بأن التعيينات من اختصاص رئيس الأركان، وتُعرض لاحقًا على وزير الحرب للمصادقة أو الرفض.

كاتس اعتبر في بيان أن "أي محاولة لتغيير الآلية المتّبعة من خلال مشاورات مرتجلة أو بدفع من مستشارين معادين للحكومة لن يُكتب لها النجاح".

ومن المتوقع أن يلتقي كاتس وزامير اليوم لأول مرة منذ بداية الأزمة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين