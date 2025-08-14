القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف مطار "بن غوريون" في يافا المُحتلَّة

فلسطين أون لاين

14 اغسطس 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وأكدت القوات اليمنية أن العملية حقَّقت هدفها بنجاح وتسببَت في هروب الملايين من قُطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئِ، وتعليق حركة المطار.

وأشارت القوات اليمنية إلى أنها تتابع تطوُّرات الوضع الميدانيِّ في غزَّة، مؤكدةً على ثقتها الكاملة بقدرة المجاهدين من كافَّة الفصائل على إفشال تحرُّكات العدوّ وإحباط خطّته باحتلال غزَّة وتهجير أهلِها، تمامًا كما أفشلوا بحجارة داوود عمليَّتَه العسكريَّة العدوانيَّة السَّابقة التي أطلق عليها «عربات جِدعون» وسابقاتِها.

وجددت القوات اليمنية تأكيدها على الدعم والإسناد المتواصل لغزة، وتصعيد عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مطار بن غوريون #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

