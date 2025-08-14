اندلاع حريق محيط مستشفى نابلس جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز

فلسطين أون لاين

14 اغسطس 2025 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
صورة أرشفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من مخيم العين غرب نابلس، واقتحمت أحياء عدة من المدينة، وتسببت باندلاع حريق في محيط المستشفى الوطني.

وأفادت مصادر صحفية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غربا، وداهمت منازل المواطنين وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشاب صهيب نادر أحمد خالد من منزل ذويه.

وأضافت، أن جنود الاحتلال اقتحموا أحياء عدة داخل البلدة القديمة من نابلس، ودمروا صور ونُصب الشهداء.

وتسببت قوات الاحتلال باندلاع حريق خلف المستشفى الوطني الحكومي وسط المدينة، إثر إطلاقها قنابل الغاز السام والصوت في المكان.

وأوضحت، أن طواقم الإطفائية أخمدت النيران المشتعلة في أشجار السرو المحيطة بالمستشفى الوطني من الخلف، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من المستشفى، وتضرر عدد آخر من أقسام المستشفى المحاذية للحريق نتيجة كثافة الدخان الناتج عنه، حيث تم إخلاء بعض الغرف من المرضى نتيجة الدخان الكثيف داخل المستشفى.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى #حريق في مستشفى نابلس

