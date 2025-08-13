حماس تحذِّر من خطر تصريحات نتنياهو على الأمن الإقليميِّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها ارتباطه بما سماه “رؤية إسرائيل الكبرى” متضمنة السيطرة على أراضٍ مصرية وأردنية وسورية وأراضٍ عربية أخرى.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تكشف بوضوح خطورة الكيان الإسرائيلي ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة عربية، مشيرة إلى أن وصف نتنياهو نفسه بأنه في “مهمة تاريخية وروحية” لتحقيق هذه الرؤية يعكس حالة “الجنون والهذيان” التي تحكم سلوكه وسلوك حكومته المتطرفة، في ظل حرب الإبادة والتجويع التي يشنها ضد شعب غزة، ومساعيه لتوسيع العدوان ليشمل دولًا في المنطقة.

ودعت حماس الدول العربية إلى اتخاذ مواقف واضحة تشمل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإسناد سكان قطاع غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع الاحتلال، ووقف خطوات التطبيع، والتوحّد خلف خيار مقاومة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات ووقف حرب الاحتلال ضد المدنيين في غزة، والتصدي لطموحات نتنياهو “المستندة إلى أوهام فاشية” تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، إن حكومته تؤيد ما يصفه برؤية "إسرائيل الكبرى"، وهي فكرة صهيونية تاريخية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وخلال مقابلة مع قناة /i24/ الإسرائيلية ليس أمس الثلاثاء، قال نتنياهو: "أنا في مهمة تمتد عبر الأجيال. هناك أجيال من اليهود حلمت بالقدوم إلى هنا، وستأتي أجيال أخرى بعدنا".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مهمته تمثل الشعب اليهودي، أجاب: "إذا كنت تسألني إن كنت أشعر بأنني في مهمة تاريخية وروحية، فالجواب هو نعم".

ويُستخدم مصطلح "إسرائيل الكبرى" تاريخياً للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها خلال حرب حزيران/يونيو 1967، إضافة إلى أراضٍ أخرى وردت في تصورات بعض التيارات الصهيونية المبكرة.

تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وتثير تساؤلات حول توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حرص على نشر كامل المقابلة على حسابه في منصة "إكس".

وأتت تلك التصريحات بعد تصريحات أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال، عبروا فيها عن طمعهم في السيطرة على أراضي في الأردن ومصر ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى".