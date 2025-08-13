الآلاف في جامعة صنعاء يتظاهرون تنديدًا باغتيال أنس الشريف ورفاقه

وكالات/ فلسطين أون لاين

شارك آلاف الطلبة والأكاديميين اليمنيين، الأربعاء، في مظاهرة حاشدة بجامعة صنعاء، أكبر جامعات البلاد، رفضًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتنديدًا باغتيال إسرائيل لمراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف وزملائه.

ونظم المظاهرة رئاسة الجامعة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية ولافتات تستنكر المجازر الإسرائيلية بحق سكان القطاع، مرددين هتافات منددة بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل.

كما ظهرت لوحة مرسومة لتكريم الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي قتل مع زملائه بقصف خيمة قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأشار بيان الجهة المنظمة للمظاهرة إلى أن استهداف الصحفيين محاولة فاشلة لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الأبرياء، محذّرًا مما يُحضّر له الاحتلال من توسيع عدوانه واستمرار حصاره وجرائمه الوحشية بحق مليوني إنسان في غزة.

وطالب البيان الجامعات حول العالم بتجسيد قيم العلم في مواقف عملية، والخروج بمظاهرات طلابية لكشف زيف السياسات الغربية المساندة للاحتلال الإسرائيلي وتعرية تواطؤها معه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، في حين ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن سقوط 61 ألفًا و722 شهيدًا و154 ألفًا و525 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

