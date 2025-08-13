الدِّفاع المدنيِّ: الاحتلال دمَّر 300 منزل في حيِّ الزَّيتون خلال 3 أيَّام

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن منذ أيام عملية عسكرية مكثفة في حي الزيتون جنوب شرق غزة، مصحوبة بقصف مدفعي وجوي مباشر على المنازل والسكان، ما أدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة.

وأشار بصل في تصريحات صحفية، إلى أنّ العملية الحالية تركز على مناطق وسط وجنوب الحي، وترافقها عمليات إخلاء قسرية وتهديدات للسكان، حيث استُهدفت خلال ثلاثة أيام أكثر من 300 منزل، بعضها بلا أي إنذار مسبق، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين ضمن عائلات مثل الحصري ودلوم وأبو دف.

وبيّن أنّ القصف يعتمد على قنابل شديدة الانفجار، تؤدي غالبًا إلى تدمير عدة منازل مجاورة لكل هدف، وأن المناطق الشرقية والجنوبية من الزيتون محاصرة بالكامل، بينما تتعرّض أطراف حي الصبرة لقصف مكثف، مما يعوق عمل فرق الإنقاذ ويضاعف الأزمة الإنسانية.

وفي صباح اليوم، قال ‏ضابط رفيع لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إنه جيش الاحتلال بدأ عملية في حي الزيتون جنوب قطاع غزة. وذلك ضمن حديثه عن حجم قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال: "في الأيام الأخيرة، قلّص الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ من حجم قواته في قطاع غزة، حيث بقيت خمس كتائب فقط في المنطقة". مشيرًا إلى أن ذلك جاء ذلك بعد انتهاء عملية ’عربات جدعون’، التي بموجبها انسحب الجيش من معظم الأراضي، وقُصر عدد الفرق العاملة في غزة على ثلاث فرق فقط، في حين أن حجم الكتائب القتالية الفعلية يعادل تقريبًا فرقة واحدة".

ووفق تقارير ميدانية، فإن مدينة غزة الآن فعليًا محاصرة، مع بقاء 3 كيلومترات تمتد من جنوب حي الزيتون وحتى شارع الرشيد (شارع البحر)، وهي محاذية لما يعرف باسم محور نتساريم.