شهيد برصاص المستوطنين في دوما جنوب نابلس

استشهد مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص المستوطنين في بلدة دوما جنوب نابلس.

وقالت وزارة الصحة، إن الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لمواطن وصفتها بالخطيرة خلال اعتداء المستوطنين على بلدة دوما.

وأكد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن المستوطنين هاجموا المواطنين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 10 مواطنين برصاص المستوطنين، منذ بداية العام الجاري، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء برصاص المستوطنين إلى 30 منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين