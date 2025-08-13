البرش: النِّساء الحوامل وأجنتهن يعيشون خطرًا يوميًا حقيقيًا في غزَّة

قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، إنَّ النساء الحوامل وأجنتهن يعيشون خطرًا يوميًا حقيقيًا يهدد حياتهم قبل الولادة.

و️أوضح البرش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ القطاع يضم أكثر من 55 ألف امرأة حامل، جميعهن تقريبًا يعانين من نقص حاد في المكملات الغذائية الضرورية، مثل الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، إلى جانب غياب التغذية المتوازنة.

و️أشار إلى أنَّ فقر الدم الحاد بات سمة عامة لدى معظم الحوامل، وهو ما يؤدي إلى إنهاك أجسادهن، ويعرضهن للنزيف الخطير أثناء الولادة.

و️لفت إلى أنَّ نقص حمض الفوليك يهدِّد الأجنة بتشوهات خلقية خطيرة، خاصة في الجهاز العصبي.

وحذَّر البرش من أن الأجنة في غزة يُولدون من أرحام خاوية، محاصرين بالجوع والقلق ونقص الرعاية، في بيئة لا تمنحهم حتى فرصة سليمة للبدء.

و️أكد أنَّ الحرب لم تدمّر فقط المستشفيات والمرافق الطبية، بل شتّتت النساء الحوامل في مراكز الإيواء والمخيمات والبيوت غير المؤهلة صحيًا.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدًا فلسطينيًا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.





المصدر / فلسطين أون لاين