رسالة مراقب طيران فرنسي تُثير أزمة مع شركة "إلعال" الإسرائيلية.. ما فحواها؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" عن وقوع حادث وُصف بأنه "غير مهني" في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تلقى طياروها رسالة عبر الراديو من مراقب طيران فرنسي قال فيها: "حرروا فلسطين!"، أثناء استعداد الطائرة للإقلاع.

وأبلغ طيارو الشركة إدارة "إلعال" بالواقعة، معتبرينها تصرفًا غير لائق، فيما أصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه أنها تنظر إلى الحادث بجدية، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية التي تتواصل مع نظيرتها الفرنسية لمعالجة الأمر.

وفي تطور مرتبط بالأزمة، قررت السلطات الفرنسية وقف تجديد تصاريح العمل لأفراد أمن "إلعال" العاملين في باريس، وهو إجراء غير مسبوق يأتي في ظل توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب على خلفية حرب غزة.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هذا القرار دفع بعض الموظفين للعمل دون تصاريح قانونية، فيما اضطر آخرون للعودة إلى إسرائيل.

ووجّهت إدارة "إلعال" العاملين المتضررين إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أكدت أن الملف يُدار بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية في باريس ووزارة الخارجية الفرنسية. أما السفارة الفرنسية في "إسرائيل" فقد امتنعت عن التعليق.

التوتر بين البلدين شهد تصاعدًا مؤخرًا، إذ تعرضت مكاتب "إلعال" في باريس لهجوم من نشطاء مؤيدين لفلسطين رشوا الطلاء الأحمر وكتبوا شعارات مناهضة لإسرائيل، كما أُغلق الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران وتمت تغطيته بقطعة قماش سوداء.

وفي سياق سياسي متصل، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية للسيطرة على قطاع غزة، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "كارثة حقيقية". ودعا ماكرون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أعلن أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة انضمت إليها أستراليا ونيوزيلندا.