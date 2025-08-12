غوتيريش يسلِّم سفير الاحتلال رسالة اتِّهام بممارسة عنف جنسي بغزَّة

فلسطين أون لاين

12 اغسطس 2025 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

◾️ أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرسل رسالة إلى مندوب الاحتلال، حذّر فيها من احتمال تضمين إسرائيل في فئة "التنبيه" بالتقرير السنوي بشأن العنف الجنسي، نتيجة لشكاوى متزايدة حول احتمال ارتكاب عناصر أمنية إسرائيلية عنفاً جنسياً بحق فلسطينيين ومعتقلين في السجون.

وذكرت الصحيفة، أن غوتيريش حذر في رسالة رسمية سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، من احتمال ارتكاب عناصر أمن إسرائيليين أعمال عنف جنسي ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز العسكرية.

ووفقا للصحيفة فقد جاء في رسالة غوتيريش أن هناك قلقا بالغا يستند إلى معلومات موثوقة عن حدوث انتهاكات جنسية في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة، على أن رفض إسرائيل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى هذه المواقع يعيق قدرة المنظمة على التأكد من الأنماط والاتجاهات، لكنه أكد وجود أدلة توثق وقوع هذه الانتهاكات.

وطالب غوتيريش إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية تشمل: إصدار تعليمات قيادية واضحة ضد العنف الجنسي، وتفعيل آليات إنفاذ ومعاقبة صارمة، والتحقيق في كل شكوى موثوقة، وتحمل القادة المسؤولية الشخصية، بالإضافة إلى السماح بحرية وصول مفتشي الأمم المتحدة للرصد وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار غوتيريش إلى أن تقييم مدى تنفيذ هذه الخطوات سيكون أساسا لاتخاذ قرار إدراج إسرائيل في تقرير الأمم المتحدة لعام 2025 المتعلق بالعنف الجنسي.

#الأمم المتحدة #الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال #العنف الجنسي

