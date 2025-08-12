فلسطين أون لاين

12 اغسطس 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه. 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحامات في الأقصى

