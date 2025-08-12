الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة سلواد شرق رام الله

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة وهدمت منزل المواطن محمد عزات صبح.

وتعتبر بلدة سلواد واحدة من المناطق التي شهدت العديد من عمليات الهدم، حيث يسعى الاحتلال إلى توسيع مستوطناته على حساب الأراضي الفلسطينية. هذه السياسة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

ووفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات القدس بـ 53 منشأة ومحافظة رام الله بهدم 22 منشأة ثم محافظة بيت لحم بهدم 18 منشأة.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع 33 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة بيت لحم بـ 19 إخطار والخليل بـ 6 إخطارات و3 إخطارات في كل من قلقيلية وطوباس وواحد في كل من طولكرم والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين