وفاة الطِّفل محمَّد خضر جوعًا جنوب قطاع غزَّة

11 اغسطس 2025 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
من أرشيف مقابلة خاصة أجرتها صحيفة فلسطين مع عائلة الطفل المتوفي الشتاء الماضي
متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد الطفل محمد زكريا خضر (5 أعوام) مساء اليوم الاثنين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، جراء سوء تغذية حاد وإعاقة حركية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق والعدوان المتواصل على القطاع.

ووفقًا لمصادر طبية، توفي الطفل في مجمع ناصر الطبي بعد معاناة طويلة من التجويع وسوء التغذية، بالإضافة إلى إعاقة حركية أدت إلى فقدانه وزنه من 12 كيلوغرامًا إلى 3 كيلوغرامات فقط.

كانت صحيفة "فلسطين" قد التقت بعائلة الطفل في خيمتهم شتاء العام الماضي، حيث التقطت صورًا تظهر الوضع الصحي الصعب والمأساوي الذي كان يعاني منه الطفل قبل وفاته.

وسجلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 شهيدًا بينهم 101 طفلًا.

ومن جهتها، أكدت "الأونروا"، أنَّ أطفال غزة يموتون جوعًا وقصفًا وتباد عائلات وأحياء وجيل كامل.

وأشارت "الأونروا" إلى أنَّ التقاعس والصمت عما يجري في غزة تواطؤ وحان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و430 شهيدًا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

 

 

 

