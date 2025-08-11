"العفو الدوليّة" تطالب بتحقيق دولي بعد استهداف صحفيي الجزيرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت منظمة العفو الدولية بأشد العبارات الغارة الجوية التي استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والتي أسفرت عن مقتل الصحفي أنس الشريف وعدد من زملائه من فريق الجزيرة.

وقالت المنظمة إلى أن أنس الشريف وزملاءه كانوا يمثلون صوت غزة وعيونها، حيث استمروا في تغطية الأحداث الميدانية بكل شجاعة وإصرار رغم الظروف القاسية التي تعيشها المنطقة من جوع وإرهاق وخسائر بشرية في صفوف عائلاتهم.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن استهداف الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب التحقيق والمحاسبة الدولية من خلال تحقيقات مستقلة وفعالة.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية كاملة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة دون عوائق.

ومساء الاثنين، اغتالت إسرائيل بغارة جوية على خيمة بمحيط "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة الصحفيين الستة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومن جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي باغتيال الاحتلال خمسة صحفيين؛ بينهم مراسلا فضائية الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إن اغتيال الصحفيين جريمة وحشية بشعة ومروعة ، لافتًا إلى أن الشهداء هم: الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع؛ مراسلا قناة الجزيرة، بالإضافة للمصورين الصحفيين: إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة ومساعد مصور محمد نوفل.

وأضاف، "تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

وكان أنس الشريف قد تعرض لحملات تحريض إسرائيلية واسعة النطاق جراء نقله أحداث وتداعيات الإبادة التي تشنها تل أبيب في القطاع، إذ عمدت إلى قصف منزله في مخيم جباليا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد والده.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدًا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.