كتائب القسَّام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، اليوم الاثنين: "استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

