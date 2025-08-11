فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح

مجازرٌ لا تتوقَّف واغتيالٌ مباشر لصوت الحقيقة.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الصِّحَّة: 18 ألف جريح في قطاع غزَّة يحتاجون لتأهيل طبي

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

"تصاعُد أعداد ضحايا الجوع وسوء التَّغذية".. 5 حالات وفاة بغزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة الجزيرة: اغتيال الاحتلال لمراسلينا هجومٌ سافر ومتعمَّد لإسكات أصوات الصحفيين في غزَّة

عابد لـ"فلسطين أون لاين": حقوق ذوي الإعاقة بغزة تُسحق تحت حرب الإبادة

كتائب القسَّام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح

11 اغسطس 2025 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
كتائب القسَّام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، اليوم الاثنين: "استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة