شبكة الجزيرة: اغتيال الاحتلال لمراسلينا هجومٌ سافر ومتعمَّد لإسكات أصوات الصحفيين في غزَّة

ندَّدت شبكة الجزيرة بشدة باغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن اغتيال مراسليْها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة.

وحمّلت جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، مشيرة إلى إقرار "الجيش الإسرائيلي" باستهداف خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

واستنكرت الشبكة بشدة الجرائم البشعة والمحاولات المستمرة من السلطات "الإسرائيلية" لإسكات صوت الحقيقة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين.

وشددت على أن الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة يؤمن لإسرائيل تماديها ويشجعها على مزيد من البطش بحق شهود الحقيقة.

وقال البيان، إن الأمر بقتل أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أن هناك تحريضا سبق الاغتيال.

وأضاف، أن أنس الشريف وزملاءه كانوا من آخر الأصوات الباقية في قطاع غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي، مشيرا إلى أن الهجوم على صحفيي الجزيرة جاء وسط كارثة إنسانية مروعة خلفها العدوان الإسرائيلي.

كما قالت شبكة الجزيرة إن صحفيي الجزيرة داخل قطاع غزة المحاصر ظلوا يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم، وقدموا عبر تغطية شجاعة مستمرة شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتكبت طيلة الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين