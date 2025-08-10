غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية رغم رفض الحكومة

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “فورسا” بتكليف من مجلة “إنترناتسيوناله بوليتيك” أن 54% من الألمان يؤيدون اعتراف بلادهم بفلسطين كدولة مستقلة، مقابل 31% رفضوا ذلك.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري نهاية يوليو 2025، 1001 مشارك من مختلف أنحاء ألمانيا. وكان التأييد أعلى في شرق البلاد (59%) مقارنة بغربها (53%)، كما سجلت الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا أعلى نسبة تأييد (60%)، تليها الفئة فوق 60 عامًا (58%).

وعلى الصعيد الحزبي، أبدى أنصار حزب “اليسار” أعلى دعم (85%) للاعتراف بفلسطين، تلاه أنصار حزب الخضر (66%)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (52%). بينما كان التأييد أقل بين مؤيدي التحالف المسيحي المحافظ (48%) وحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني (45%).

في المقابل، ترى الحكومة الألمانية أن حل الدولتين هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرةً أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون نتيجة نهائية للمفاوضات.

وفي سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرًا من أن حل الدولتين يواجه خطر الانهيار، مؤكداً أن الحل يتطلب إرادة سياسية قوية.

يُذكر أن نحو 150 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين كدولة. وفي ظل التصعيد الأخير في قطاع غزة، أعلنت عدة دول، منها فرنسا وكندا وبريطانيا، نيتها الاعتراف بفلسطين قريبًا، وسط دعوات لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

المصدر / وكالات