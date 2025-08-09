مستوطنون يحرقون أراض زراعية ويطلقون النار في قرية رامون

هاجم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية رمون شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي رمون إبراهيم الخطيب، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين بحماية قوات الاحتلال هاجمت القرية من الجهة الشمالية الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف الخطيب، أن المستوطنين أحرقوا أراضي زراعية تحيط بمنازل المواطنين في المنطقة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل مضيئة أدت لزيادة الحرائق، ما أسفر عن أضرار مادية في أراضي المواطنين.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون تجمعا بدويا في منطقة عين أيوب غرب رام الله، كما هاجموا عائلات من عرب الكعابنة شمال شرق المدينة.

وقالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" في بيان، إن مستوطنين هاجموا تجمعا بدويا وأحرقوا خيامهم في منطقة عين أيوب، ما خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات.

وأضافت في بيان آخر، أن مستوطنين هاجموا عائلات من عرب الكعابنة، في منطقة الخلايل، شمال شرق رام الله، ومنحوا السكان مهلة لا تتجاوز الأسبوعين لإخلاء منازلهم وأراضيهم.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون خلال تموز/ يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة.

