شهيد بقصف مُسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان

استشهد شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بأربعة صواريخ، السبت، سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مُسيّرة إسرائيلية نفذت عصر اليوم غارة جوية بأربعة صواريخ مستهدفة سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى سقوط شهيد دون الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق، استشهد الإعلامي محمد شحادة مدير موقع "هوانا لبنان"، بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته في طريق صيدا ـ صور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة أمس.

واستشهد الخميس الماضي، 8 أشخاص، بينهم سوري، وأصيب 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدًا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين