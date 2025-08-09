استشهاد وإصابة جنود لبنانيين إثر انفجار ذخائر خلفها جيش الاحتلال

فلسطين أون لاين

09 اغسطس 2025 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
استشهد 6 جنود لبنانيين وأصيب 10 آخرين، اليوم السبت، في انفجار ذخائر من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقضاء صور جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني".

وأوضحت أن الحادث وقع خلال تفكيك الفريق بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين بقضاء صور.

ولم يصدر-حتى اللحظة- تعقيب رسمي من الجيش اللبناني على الحادثة.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية على منصة اكس أن الرئيس اللبناني جوزاف عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات الانفجار واستشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش.

ونقل البيان عن الرئيس اللبناني قوله: "الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين" دون أن يحدد عددهم.

كما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة إكس: "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني (لم يحدد عددهم)".

وأضاف: "لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

المصدر / الأناضول
