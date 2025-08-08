إسرائيل زيف: الحكومة تفرض على الجيش خطَّةً لا يؤمن بها وتغرق نفسها بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف، أن الحكومة تفرض على رئيس الأركان خطة لا يؤمن بها الجيش، معتبراً أن هذا القرار سيقود إلى تعميق الأزمة في غزة.

وصف زيف استمرار الحكومة في سياساتها الحالية بأنه جنون، مشيراً إلى أن تكرار نفس الأساليب مع توقع نتائج مختلفة هو خطأ فادح.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي في غزة يعيش في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام، مع خسائر بلغت خمسين قتيلاً، إضافة إلى أسرى يواجهون خطر الموت.

وحذر زيف من أن القرار غير المسؤول بشأن قطاع غزة سيؤدي إلى مزيد من الإرهاق للجيش، ويجعله يواجه مهمة بلا جدوى، في ظل تحميل الحكومة للجيش مهام دموية إضافية دون نتائج ملموسة.

وأكد أن استمرار الحكومة في هذه السياسات يعرض الجيش الإسرائيلي لمخاطر كبيرة، مع تبعات ستصعب السيطرة عليها في المستقبل القريب.

وفجر اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من تداعيات هذه الخطوة.

ووفق البيان، يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة تبدأ بالسيطرة على مدينة غزة، مع ما وصفه بـ"تقديم مساعدات إنسانية" للمدنيين خارج مناطق القتال.

لكن الخطة التي أقرها "الكابينيت" تشمل مراحل تدريجية تبدأ بدعوة سكان مدينة غزة للنزوح نحو وسط القطاع، يليها تطويق المدينة، ثم التوغل في المخيمات ومراكز التجمعات السكنية.

القرار جاء وسط خلافات حادة داخل أروقة الحكم؛ إذ حذّر رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى، كما أبدى مخاوف من إرهاق جنود الاحتياط وتحمل الجيش مسؤولية إدارة ملايين الفلسطينيين في حال احتلال القطاع.