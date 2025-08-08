بلجيكا تستدعي سفيرة الاحتلال على خلفية قرار احتلال غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استدعت بلجيكا، اليوم الجمعة، سفيرة الاحتلال على خلفية الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة. وبيّن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن الهدف من هذه الخطوة هو التعبير عن رفض بلاده التام لهذا القرار.

ووصفت وزارة الخارجية البلجيكية الخطة بأنها غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى محو فلسطين من الخريطة.

ودعت الوزارة إلى التراجع الفوري عن السياسات التي تقوض فرص حل الدولتين وتعيق الوصول إلى اتفاق شامل.

كما شددت على أهمية فتح ممرات برية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في جلسة عقدت بين ليل الخميس والجمعة، خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع المحاصر، الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة ودمار واسع النطاق بعد 22 شهراً من الحرب.

وتسببت الخطة في ردود فعل متباينة، حيث عبرت جهات عدة عن تحذيراتها ومعارضتها لها، فيما أكدت حركة حماس، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنها ستجعل إسرائيل تدفع أثماناً باهظة جراء تنفيذ هذه الخطة.