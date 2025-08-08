ارتفاع قياسي على درجات الحرارة.. تحذيرات من موجة حر شديدة تمتد لأسبوع

تتجه درجات الحرارة نحو الارتفاع بشكل كبير اعتبارًا من يوم الجمعة، في مؤشر على بدء موجة حر قوية ستضرب المنطقة.

وتشير التوقعات إلى أن الموجة ستبدأ بدرجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في القدس يومي الجمعة والسبت، قبل أن تشتد بين الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل.

خلال هذه الفترة، ستشهد القدس والمناطق الجبلية ارتفاعًا إضافيًا لتصل درجات الحرارة إلى ما بين 37 و39 درجة مئوية. هذا الارتفاع سيتزامن مع انخفاض الرطوبة إلى ما بين 30-40%، مما سيزيد من الشعور بالانزعاج العام.

أما في المناطق الساحلية والقطاع، فستتراوح درجات الحرارة بين 32 و34 درجة مئوية، لكن مع ارتفاع كبير في مستويات الرطوبة، مما سيجعل الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل لافت.

تشمل التحذيرات من هذه الموجة احتمال تشكل الضباب ليلًا وصباحًا في مناطق مختلفة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. يُنصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

المصدر / فلسطين أون لاين