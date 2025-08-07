"أطبَّاء بلَّا حدود" تدعو إلى الإغلاق الفوري لـ "مؤسَّسة غزَّة" الأمريكيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة طبية غير حكومية، إلى الإغلاق الفوري لمؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والتي تنشط في قطاع غزة، واصفةً مواقع توزيع الغذاء التابعة لها بأنها أصبحت "أماكن لقتل منظم وتجريد كامل من الإنسانية".

وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، فقد استندت المنظمة في تقرير جديد إلى تحليل بيانات طبية وشهادات من المرضى وأفراد الطواقم العاملة في عيادتين تابعتين لها داخل غزة، لتخلص إلى أن هذه الأدلة تشير إلى عنف موجّه وعشوائي في الوقت ذاته، ارتكبته القوات الإسرائيلية ومقاولون أمريكيون خاصّون ضد فلسطينيين جائعين في مواقع توزيع الغذاء التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".

ووفق التقرير، استقبلت عيادتان للمنظمة في منطقتي المواصي والعطّار جنوب القطاع، وتقعان قرب مواقع التوزيع، 1,380 مصابًا بين 7 حزيران/يونيو و24 تموز/يوليو 2025، بينهم 28 شهيدًا.

وخلال تلك الفترة، عالجت الفرق الطبية 71 طفلًا مصابًا بالرصاص، من بينهم 25 طفلًا دون سن الخامسة عشرة. وأشار التقرير إلى أن غياب البدائل للحصول على الغذاء دفع العديد من العائلات إلى إرسال أبنائها المراهقين، باعتبارهم القادرين بدنيًا على تحمّل مشقة الوصول إلى مواقع التوزيع رغم خطورتها.

من بين الحالات التي وثقها التقرير، طفل يبلغ 12 عامًا أصيب برصاصة اخترقت بطنه بالكامل، وخمس فتيات صغيرات إحداهن بعمر 8 سنوات، أصيبت بطلق ناري في صدرها.

وقالت راكيل أيورا، المديرة العامة للمنظمة: "أطفال يُطلق عليهم النار في صدورهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام، وأشخاص يُسحقون أو يختنقون وسط تدافعات، وحشود تُستهدف بالرصاص عند نقاط التوزيع... هذه المواقع التي تزعم أنها تقدم مساعدات إنسانية، تحوّلت إلى مختبر للقسوة. ويجب أن يتوقف هذا الآن".

ودعت المنظمة إلى التفكيك الفوري لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وإعادة تفعيل آلية إيصال المساعدات بإشراف الأمم المتحدة، كما ناشدت الحكومات – خصوصًا الولايات المتحدة – والجهات المانحة، إلى تعليق كل أشكال الدعم المالي والسياسي لهذه المؤسسة.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضراوات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.