المكتب الحكومي: الاحتلال يواصل سياسة هندسة التجويع والفوضى في غزَّة ولا بدّ من تحرك جدي لفتح المعابر

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن ما دخل إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، 92 شاحنة فقط مساعدات وتجار، تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الهادفة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب صموده.

وأشار المكتب الحكومي إلى أنَّ ما تم إدخاله حتى الآن لا يتجاوز 14% من الحصة المفترضة، حيث يمنع الاحتلال إدخال نحو 6,600 شاحنة إغاثية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأوضح، أنَّ "قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة".

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين