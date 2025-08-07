خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذيةفي غزَّة

فلسطين أون لاين

07 اغسطس 2025 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وصباح اليوم، توفي طفل فلسطيني، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة التجويع الحاد وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل محمد زكريا عصفور (عام و4 شهور) في مجمع ناصر الطبي بخانيونس نتيجة عدم توفر الحليب والغذاء في ظل الحصار والحرب.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء، وتواصل الحصار "الإسرائيلي" الخانق على قطاع غزة.

 وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، 61 ألفا و158 شهيدًا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

 

