عائلات أسرى الاحتلال يدعون إلى تظاهراتٍ واسعة.. "نتنياهو كذب علينا وعرّض الأسرى للخطر"

ترجمة عبد الله الزطمة

يستعد آلاف المستوطنين، مساء اليوم الخميس، لاحتجاجات واسعة، تزامنًا مع اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت" لمناقشة خطة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط معارضة متصاعدة من عائلات الأسرى ومنظمات مدنية.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" فقد دعت عيناف تسنغاوكر، والدة الأسرى ماتان تسنغاوكر، إلى التظاهر أمام مقر الحكومة في القدس، قائلة: "هذه لحظة مصيرية. نتنياهو وعدنا باتفاق لإعادة الأسرى، لكنه استغل ألمنا وأفشله. من يتحدث عن احتلال القطاع يعرّض حياة أبنائنا للخطر. لقد كذب علينا".

وأكدت تسنغاوكر أن العائلات ستكون حاضرة في القدس مساء اليوم، مطالبة الجمهور بالانضمام إلى المظاهرة لوقف ما وصفته بـ"الانحدار الكارثي".

ومن جهتها، حذّرت منظمات احتجاجية من أن الحكومة، التي وصفتها بـ"الأقلية المتطرفة"، لا تملك تفويضًا شعبيًا لتوسيع نطاق الحرب. وأضافت: "القيادة العسكرية ترى ضرورة إنهاء الحرب، لكن الحكومة تجرّنا نحو هاوية أمنية، وتعرّض الأسرى والجنود للخطر عن سابق علم".

وبالتزامن، دعت قيادة عائلات الأسرى رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، إلى عدم "المساهمة في التضحية بالأسرى"، مؤكدة أن 80% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا شاملاً لإعادتهم ووقف القتال.

وستُقام المظاهرة المركزية في (تل أبيب)، بموقع سيُكشف عنه قبل وقت قصير من انطلاقها، إلى جانب احتجاجات في مدن ومفترقات عدة بينها هرتسليا، حيفا، روش هاعين، كفار سابا ومناطق شمالية أخرى.

في السياق ذاته، يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا حاسمًا في السادسة مساءً بمكتب رئيس الحكومة في القدس، لمناقشة خطتين طرحهما جيش الاحتلال الإسرائيلي: إحداهما للاحتلال الكامل لقطاع غزة، والثانية لتطويقه.

وبحسب مصادر حكومية، سيدفع بنيامين نتنياهو نحو تبني خطة الاحتلال الكامل، بمشاركة 4 إلى 6 فرق عسكرية، تستهدف السيطرة على مدينة غزة والمخيمات المركزية خلال مناورة تمتد 4 إلى 5 أشهر.

ورغم حساسية القرار، لم يتلقَ الوزراء أي مواد مسبقة أو إحاطات أمنية، ما أثار استياء بعضهم، خاصة مع غياب الاجتماعات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين