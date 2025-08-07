أكاديميون ومثقفون عرب ويهود يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

الناصرة – غزة/ أدهم الشريف

طالب نشطاء وأكاديميون ومثقفون بوقف حرب الإبادة التي تواصلها (إسرائيل) ضد سكان غزة للشهر الـ22 على التوالي، تزامنًا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وتفشي المجاعة بين أكثر من مليونين ومئتي ألف مواطن في قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن مبادرة أطلقتها "مجموعة الكرمل" بثلاث لغات: الإنجليزية، والعربية، والعبرية، واطّلعت عليها صحيفة "فلسطين" أمس. وقد شارك في المبادرة 378 من النشطاء والأكاديميين والمثقفين، من العرب واليهود، واشتملت على نداء إنساني عاجل لوقف الحرب المدمرة والإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.

و"مجموعة الكرمل" هي مجموعة تفكير (Think Tank) فلسطينية، أُنشئت على خلفية تداعيات الحرب المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتعمل إلى جانبها مجموعة عربية – يهودية تحمل الاسم ذاته، بحسب ما أفاد به الأكاديمي والمحلل السياسي د. أسعد غانم لصحيفة "فلسطين".

وأكد المشاركون في المبادرة أن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة الاحتلال، يضع السكان في ظروف تهددهم بالفناء، محذرين من أن ذلك يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشاروا إلى أن تدمير قطاع غزة يتم في إطار مشروع سياسي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، داعين أحرار العالم إلى مواصلة التضامن الفعّال مع أهالي غزة كونهم الضحايا المباشرين للإبادة والتطهير العرقي.

وحذّرت المبادرة من تداعيات الخيار العسكري، مشددة على ضرورة وقف استهداف المدنيين، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، ووقف فوري للعدوان العسكري، إضافة إلى وقف اعتداءات جيش الاحتلال والشرطة والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وإنهاء ملاحقة النشطاء والقيادات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

ووجّه الموقعون على المبادرة نداءً صريحًا إلى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي وصفوها بـ"الشريكة في حرب الإبادة"، مطالبين بوقف فوري للدعم العسكري والسياسي لـ(إسرائيل).

كما دعت المبادرة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول العربية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل بشكل عاجل من أجل تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستقل عن الاحتلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والإسراع في وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين