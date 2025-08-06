مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوَّعين.. أبرز تطورات الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ670، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت 138 شهيدًا منهم 3 شهداء جرى انتشالهم و 771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 87 شهيدًا و 570 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,655 شهيدًا وأكثر من 11,800 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,654 شهيدًا و 39,401 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

استشهد المواطن أحمد عبد الرازق العبادلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة موراج في قطاع غزة.

وفي جنوب غزة، انتُشلت جثامين أربعة شهداء من منطقة نتساريم، فيما استمرت آليات الاحتلال بإطلاق النار على المناطق الشرقية للمدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، في ظل استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية من المدينة.

ولم تقتصر الاعتداءات على ذلك، حيث قصفت مدفعية الاحتلال كلية تنمية القدرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر غرب مدينة خانيونس، ما يعكس تصاعد وتيرة القصف على المؤسسات المدنية.

من جهة أخرى، استُشهد الشاب علاء فتحي عثمان من المخيم الجديد في النصيرات، إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب محور موراج أثناء محاولته الحصول على المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب مهدي موسى سليمان السطري، من سكان مدينة رفح، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام.

استشهد 17 مواطنًا وأُصيب عشرات آخرون، اليوم الأربعاء، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي والجوي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع سقوط ضحايا خلال محاولات الحصول على مساعدات إنسانية تُسقطها طائرات أجنبية.

وأفادت مصادر طبية بوصول 13 شهيدًا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، نتيجة القصف العنيف على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

بينما استشهد الشاب علاء فتحي عثمان من مخيم النصيرات وسط القطاع برصاص الاحتلال قرب "محور موراج"، خلال محاولته الوصول إلى المساعدات شمالًا.

كما أعلنت مصادر طبية في المستشفى ذاته عن وصول شهيدين ومصابين آخرين نتيجة إطلاق النار على طالبي المساعدات شمال القطاع.

وفي خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال كلية تنمية القدرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر، فيما استشهد الشاب مهدي السطري من سكان رفح متأثرًا بجراحه السابقة.

إلى ذلك، أعلن مستشفى حمد أن مدنيًا استشهد وأُصيب 18 آخرون نتيجة سقوط صناديق مساعدات خلال عملية إنزال جوي شمال القطاع، في حادثة تتكرر وسط تحذيرات من مخاطر هذه الطريقة العشوائية في إيصال المساعدات.

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش غربي رفح.

ووصل 13 شهيدًا إلى مستشفى المعمداني منذ صباح اليوم جراء القصف الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فجر اليوم الأربعاء باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات في انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات المجوّعين وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شاحنة المساعدات "انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طريق غير آمنة، وهو ما يكشف تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل".

وأمس الثلاثاء، استشهد 81 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 57 من طالبي المساعدات المجوّعين.

وارتقى 5 شهداء بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات.

وأفاد مستشفى العودة، بأنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 شهيدًا من بينهم سيدتين و68 إصابة من بينها 18 امرأة جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين في نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

ودمرت غارة إسرائيلية فجر الأربعاء عيادة الأونروا التي تؤوي نازحين بمنطقة المقوسي غربي مدينة غزة.

وأطلق الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية في محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال غارة جوية إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة وغارة أخرى على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين