8 حالات وفاة نتيجة المجاعة في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية سجَّلت 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين.

وأعلنت الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، من تفاقم الوضع الصحي الكارثي في القطاع، مؤكدًا أن الأمراض باتت تنهش أجساد الأطفال في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية ونقص الغذاء والدواء.

وقال البرش: "نحن لا نتحدث فقط عن خطر، بل عن موت بالجملة. حذرنا مراراً من انتشار الأمراض، واليوم نرى آثار ذلك على الأرض، خاصة في أوساط الأطفال".

وأوضح، أن استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية يفاقم الكارثة الصحية، ويهدد حياة آلاف المرضى، في وقت تنهار فيه المستشفيات بسبب القصف ونقص الموارد.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة.

وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



