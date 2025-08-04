الاحتلال يقصفُ منزلًا ويحتجز جثمان شهيد جنوبي جنين

ارتقى شهيد، صباح اليوم الاثنين، عقب قصف الاحتلال منزلًا محاصرًا تحصَّن داخله مقاومون في بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يوسف العامر (33 عاما).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا محاصرًا بقنابل "أنيرجا" والصواريخ المحمولة على الكتف، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح داخل المنزل واحتراقه.

وأشارت المصادر إلى أنَّ قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد يوسف عماد إبراهيم العامر بعد قصف وإحراق الموقع الذي تحصَّن به قرب بلدة قباطية جنوب جنين.

وبعد نحو ساعتين من المحاصرة والقصف المكثف، انسحبت القوات من البلدة، وسط وصول الأهالي إلى المكان الذي دمره الاحتلال بالكامل، حيث لا تزال هناك أنباء عن شهداء تم احتجاز جثامينهم، ومصير عدد من الشبان مجهولا بين قباطية وبلدة مركة المجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة فجرا وحاصرت المنزل الذي كان يتحصن بداخله مقاوم فلسطيني، في حين أكدت وسائل إعلام عبرية أن القوات الخاصة "الإسرائيلية" اغتالت مطاردا فلسطينيا في المنطقة نفسها، ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين