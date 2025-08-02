مستوطنون يقطعون أشجار زيتون مُعمِّرة في سلفيت

قطع مستوطنون، اليوم السبت، 15 شجرة زيتون مُعمِّرة، فيما أطلق آخرون مواشيهم للرعي في أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية فرخة جنوب سلفيت شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة المنقاع، وقطعوا 15 شجرة زيتون مُعمِّرة، تعود ملكيتها للمواطنين عادل ياسين، وفتحي الأشقر.

وفي قرية شلال العوجا شمال أريحا شرقي الضفة، أوضحت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، أن إسرائيليين من البؤر الاستيطانية قرب قرية شلال العوجا، رعوا أغنامهم في أعلاف ومحاصيل سكان قرية عين العوجا الفلسطينية.

وقالت المنظمة إن أغنام المستوطنين أتلفت الأعلاف والأراضي الفلسطينية المزروعة.

وأشارت إلى أن المستوطنين شددوا خلال العام الجاري من عمليات التضييق على الأهالي الفلسطينيين في التجمعات البدوية في العوجا "من أجل استغلال المياه وتهجير السكان".

يشار إلى أنه وفق معطيات هيئة مقاومة "الجدار والاستيطان"، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء، تسببت في استشهاد 7 فلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين