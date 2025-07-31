شهيد في هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله

استشهد شاب، فجر اليوم الخميس، خلال اعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، تزامنًا مع هجمات شنها مستوطنون على منازل ومركبات الفلسطينيين في سلواد وقريتي رمون وأبو فلاح، تحت حماية جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا سلواد فجر اليوم وأضرموا النيران في عدد من المركبات والمنازل، بحماية جيش الاحتلال الذي داهم البلدة، وأطلق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد الشاب خميس عبداللطيف عياد.

كما هاجم المستوطنون قريتي رمون وأبو فلاح، وأضرموا أيضا النيران في عدد من المركبات ومنازل المواطنين.

وقالت المصادر، إن الشبان تصدوا لاعتداء المستوطنين؛ قبل أن تقتحم قوات الاحتلال البلدة وتندلع مواجهات "عنيفة" أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص الحي والمطاطي بكثافة.

المصدر / وكالات