وفاة طفل رضيع في غزَّة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، وفاة طفل رضيع في المستشفى المعمداني بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب.

وقالت المصادر، إنَّ الرضيع هود عرفات بعمر 10 أيام توفي في المستشفى المعمداني نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية وتواصل إغلاق المعابر.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إنّ "هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية".

وأضاف، "نحن أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية. فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.

ومن جهته، أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، نفاد كل الموارد من الأدوية والمسكنات في مستشفيات قطاع غزة، جرَّاء منع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات الطبية اللازمة في ظل تواصل الحصار والإبادة الجماعية.

وقال أبو عفش في تصريحات صحفية، "متخوفون من تردي سوء التغذية إلى الدرجة الخامسة بين الأطفال ما يعني وفاتهم". وأشار إلى أنَّ نحو 84 طفلا و32 مواطنا في المستشفيات يعانون من سوء التغذية، مشيرًا إلى أنَّ الأمهات في المستشفيات عاجزات عن الرضاعة بسبب معاناتهن من سوء التغذية.

وأوضح، وجود تفاقم ملحوظ في الالتهابات الجلدية بين الأطفال بسبب عدم وجود المياه ووسائل النظافة، مؤكدًا أنّ أعدادًا كبيرة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد في مستشفى الرنتيسي.

وأضاف أبو عفش، "لا بد من إدخال حليب الأطفال بشكل فوري لإنقاذ حياة الأطفال والمواليد الجدد".

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين