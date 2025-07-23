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حماس: اغتيال الاحتلال للصحفية ولاء الجعبري جريمةٌ جديدة ومحاولة لثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم المهنية

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حماس: اغتيال الاحتلال للصحفية ولاء الجعبري جريمةٌ جديدة ومحاولة لثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم المهنية

23 يوليو 2025 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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حماس: اغتيال الصحفية ولاء الجعبري جريمةٌ جديدة ومحاولة لثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم المهنية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ اغتيال الصحفية ولاء الجعبري، مع جميع أفراد عائلتها بقصف جوي؛ يمثل جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، يرتكبها جيش الاحتلال المتجرّد من كل القيم الإنسانية، ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية.

وطالبت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الصحفية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها المهنية والإنسانية في فضح الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وقَتْل الاحتلال لأكثر من مائتين وثلاثين صحفياً منذ بداية هذه الإبادة الوحشية.

ودعت للتدخل لحمايتهم، وتفعيل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال الإرهابيين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #ولاء الجعبري

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