قالت وزارة الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع سجَّلت 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.



وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101حالة وفاة بينهم 80 طفل.

ومن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أفادت المصادر الطبية بوفاة الطفل الرضيع يوسف محمد الصفدي، البالغ من العمر 40 يومًا، بسبب الجوع ونقص الحليب في شمال القطاع، في واحدة من أبشع صور الحصار المفروض على الأطفال والرضّع.

كما أُعلن في مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع عن وفاة أحمد الحسنات نتيجة تدهور حالته الصحية بفعل سوء التغذية.

وتوفي الطفل عبد الجواد الغلبان (12 عامًا) بسبب نقص البروتينات والحليب والكالسيوم، وهو ما بات ظاهرة شائعة في صفوف أطفال غزة الذين يُتركون لملاقاة الجوع بلا غذاء ولا علاج.

كما توفيت الشابة رحيل محمد رصرص في مدينة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الجفاف والمجاعة، في ظل حرمان الأهالي من المياه والاحتياجات الأساسية.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة أحمد أبو عفش، إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة، وهناك أعداد كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية.

وأضاف أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "نتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال"، مشيرًا إلى أنَّ 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، أنه لا يوجد أماكن آمنة في قطاع غزة ونصف المحافظة الوسطى محاصرة.

وأوضح الدقران، أنَّ الأمراض انتشرت بين الأطفال بسبب التكدس ونقص الغذاء والماء، مشيرًا إلى أنَّ الفحوص الطبية تجري بصعوبة بالغة لنقص الإمكانات.

وأضاف، "المستشفى يعاني من أزمة خانقة بسبب نفاد الوقود، وقد يتوقف عن الخدمة خلال ساعات".

ومن جهتها، طالبت وزارة الصحة الجهات الحقوقية والأممية بضرورة الضغط الدولي العاجل من أجل فتح المعابر بشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بموجات جديدة من الشهداء جوعًا خلال الأيام المقبلة.

ويواصل الاحتلال إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، مما تسبب بتفاقم الأزمة وارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 1021 شهيدًا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين