مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوِّعين وقصفٌ لا يتوقف.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 653

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 653 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 58,895 شهيدا 140,980 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وبينت الصحة أن 130 شهيدا و495 مصابا بنيران جيش الاحتلال، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ويعيش مليونا إنسان في قطاع غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما سبَّب تفشي المجاعة داخل القطاع.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنها تمتلك مخزونا غذائيا كافيا لجميع سكان قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، لكن الاحتلال لا يسمح بدخوله.

وشدد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن 650 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية بينهم 60 ألفا بالمراحل الأشد بسبب حرمانهم من حليب الأطفال.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 51 مواطنًا، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية بنقل شهداء وجرحى من طالبي المساعدات إلى مستشفى حمد شمالي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزل لعائلة الفليت جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وناشد مجمع الشفاء الطبي، كل من يستطيع التبرع بالدم التوجه فورا إلى بنك الدم بالمجمع للمساهمة في إنقاذ الجرحى.

واستشهد طفلين متأثرين بجراحهم بقصف الاحتلال خيمة عائلتهم مساء أمس بمواصي خان يونس

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الحجر في حي التفاح شرق غزة.

واستشهد الحاج ناهض الشرفا بعد مناشدات لإخراجه وهو مصاب حيث استشهد متأثرا بإصابته وهو ملقى بالشارع ينتظر يد العون خلف مدرسة الهاشمية للوكالة بشارع صلاح الدين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على وسط مدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات شمال غزة، فقد استشهد 34 مواطنًا وأصيب نحو 60 بعدما استهدفتهم قوات الاحتلال خلال انتظارهم شاحنات المساعدات شمال غرب مدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة على وسط مدينة خان يونس، فيما أطلق الطيران المروحي النار على وسط وجنوبي المدينة.

واستشهد عمار أبو صلاح وبلال نبيل أبو طعيمة وفداء مصبح في منطقة الطعيمات شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة 20 آخرين جراء استهدافهم بقذائف وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال في منطقة الطينة جنوب خان يونس.

وانفجرت طائرة مسيّرة "انتحارية" على سطح منزل مقابل مدرسة أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون تسجيل إصابات

وأفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد الطفلة رزان أبو زاهر عن 4 أعوام نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون إثر إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، والشرق من مدينة غزة.

ونُقل الصحفي الفلسطيني محمد أبو سعدة إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة نتيجة الجوع الشديد.

وأطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين