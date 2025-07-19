مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوِّعين وقصفٌ لا يتوقف.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 652

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 652 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس، بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 58,667 شهيدًا، بالإضافة إلى 139,974 إصابة.

واتهمت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، من خلال مواقف إعلامية وسياسية اعتبرتها "غطاءً مباشراً لجريمة ممنهجة تتصاعد يومًا بعد يوم".

وقالت المنظمات، في بيان صحفي، إن "المواقف الإعلامية الأخيرة للاتحاد الأوروبي ساهمت في تعزيز إفلات الاحتلال من العقوبات الدولية، ومنحت مزيدًا من الشرعية للاستمرار في سياسة الحصار والتجويع، رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة".

وأضاف البيان أن سكان قطاع غزة يعيشون أسوأ مراحل المجاعة، محذرًا من "اقتراب ساعات حاسمة قد تشهد مشاهد موت جماعي، خصوصًا بين الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، ‏ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً، وعدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 مريضاً، في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" الكامل وغياب أي تدخل فعّال لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 12 شهيداً وأُصيب أكثر من 100آخرين في جنوب خانيونس بعد استهداف الاحتلال للمجوعين الباحثين عن لقمة العيش قرب مركز المساعدات الأمريكية.



أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال خيامًا للنازحين قرب المنطقة الصناعية غربي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال جباليا البلد شمالي قطاع غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير عددا من القنابل على منازل الأهالي في منطقة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ الاحتلال يُحاصر آلاف المواطنين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في شارع الطينة جنوب خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلوك 1 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين