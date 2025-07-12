حماس تدعو إلى تفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لجرائم قطعان المستوطنين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، أن الجرائم المتكررة التي يرتكبها المستوطنون بحق أهلنا في الضفة المحتلة، بغطاء وحماية مباشرة من قوات الاحتلال، تمثل الوجه الحقيقي لهذا الكيان المجرم الذي لا يتقن إلا القتل والتدمير.

ودعا مرداوي إلى تصعيد المواجهة الشعبية والميدانية مع المستوطنين وكافة أشكال المقاومة، وتفعيل لجان الحماية الشعبية في كافة القرى والبلدات المستهدفة.

وحثَّ أبناء شعبنا على الوحدة والتكاتف، وتعزيز روح التحدي والمقاومة، وضرورة الإسناد المتبادل بين المناطق لصدّ أي اعتداء وإفشال مخطط الاحتلال الكبير بالضم والتهجير.

وشدد القيادي مرداوي، على أن استمرار السلطة الفلسطينية في غيابها المريب، وصمتها المخزي، وتورطها بالتنسيق الأمني لا يخدم إلا الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأكد أن المطلوب اليوم موقف وطني موحد، يقوم على أساس المقاومة الشاملة، لردع العدوان وإنهاء تغول الاحتلال ومستوطنيه على أرضنا وأهلنا.

المصدر / فلسطين أون لاين