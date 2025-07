مسيرات في عواصم غربية تنديدًا بالإبادة الإسرائيلية ودعوات لوقف تصدير السلاح

شهدت عدة عواصم ومدن غربية، يوم السبت، موجة واسعة من التظاهرات والفعاليات الشعبية، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الدعم العسكري والاقتصادي الممنوح للاحتلال الإسرائيلي.

ففي العاصمة الفرنسية باريس، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جماهيرية حاشدة استجابة لدعوات جمعيات مؤيدة لفلسطين، تحت شعار: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الباستيل، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعو إلى وقف العدوان ورفع الحصار.

كما عبّر المشاركون عن دعمهم للصحفيين الفلسطينيين المستهدفين في غزة، وطالبوا بـ"مقاطعة الشركات والعلامات التجارية المتواطئة مع الاحتلال".

وظهر بعضهم وهم يرتدون إكسسوارات وحقائب بعلامة البطيخ، رمز التضامن مع القضية الفلسطينية، بينما رفع آخرون لافتات رمزية منها: "أحلم أن أرى فلسطين حرة يومًا ما"، ودمى مغطاة بالكفن الأحمر في إشارة إلى ضحايا الأطفال في غزة.

في حين شهدت مدينة بابندريخت الهولندية، تظاهرة احتجاجية أمام مقر شركة "جي كي إن فوكر"، احتجاجًا على استمرار تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" لإسرائيل، رغم قرار محكمة هولندية سابقة بحظر ذلك بسبب مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال المسيرة، أن استمرار هذه الشركة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، مطالبين بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال.

كما شهدت مدن أميركية كبرى، بينها نيويورك، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، مظاهرات تحت عنوان:

"Pro-Palestine Protests Near You: Stop the Gaza Genocide"، حيث ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية المنفذة بأسلحة أميركية وبتمويل دافعي الضرائب الأميركيين".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "طفل يُقتل كل 40 دقيقة"، ودعوا إلى فرض حظر فوري على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ووقف المساعدات العسكرية التي تُستخدم في قصف المستشفيات والمخيمات.

وفي ألمانيا، خرجت تظاهرات مماثلة في برلين، وبريمن، وفوبرتال، بمشاركة أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وطالب المشاركون بضرورة رفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، مؤكدين أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين