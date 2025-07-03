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"حماس" تنعى كوكبةً جديدة من أبطال الحرية وتؤكد: محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية

03 يوليو 2025 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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"حماس" تنعى كوكبة جديدة من أبطال الحرية وتؤكد: محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، كوكبة جديدة من أبطال الحرية، من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين قضوا شهداء صباح اليوم، جراء جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفتهم بشكل مباشر في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، إنَّ الشهداء الثلاثة مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وبسام أبو سنينة، نالوا حريتهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأُبعدوا قسرًا إلى قطاع غزة.

وأكدت، أن جريمة الاحتلال باغتيالهم ومن سبقهم من شهداء الحركة الأسيرة والمحررين هي محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية، وكسر إرادة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة.

وشددت على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وستبقى وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال، مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات.

وجددت "حماس" دعوتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وكافة أحرار العالم، لكسر صمتهم والضغط على الاحتلال بكافة السبل لإيقاف عدوانه وتغوله، ومحاسبته على جرائمه المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الشهداء الأسرى #طوفان الأقصى

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