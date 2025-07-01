إدارة ترامب توافق على صفقة سلاح مع (إسرائيل) بقيمة 510 ملايين دولار

وكالات/ فلسطين أون لاين

وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بدعم من الكونغرس، على صفقة تسليح جديدة لصالح (إسرائيل)، بقيمة تُقدّر بـ510 ملايين دولار، تشمل تزويدها بأنظمة تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

وتشمل الصفقة آلاف مجموعات التوجيه الذكية من نوع JDAM، التي تُركّب على أنواع مختلفة من القنابل، ما يجعلها أكثر دقة وفتكًا، ومن أبرز ما تتضمنه: 3845 مجموعة توجيه JDAM لقنابل BLU-109 الخارقة للتحصينات، التي تزن نحو 900 كيلوغرام.

كما تشمل الصفقة، 3280 مجموعة توجيه JDAM لقنابل MK-82 متعددة الأغراض، التي تزن حوالي 220 كيلوغرامًا.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة".

ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي، الذي لا يزال يتعين عليه التوقيع على الصفقة.

وتأتي الصفقة في أعقاب الحرب التي انطلقت في 13 يونيو، واستهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين، في محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية.

كما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل، ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.