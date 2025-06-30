بينهم صحفيُّون.. 24 شهيدًا في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال بقصف استراحة "الباقة" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراتها الحربية غارة عنيفة استهدفت استراحة "الباقة" غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 24 مواطنًا – كحصيلة أولية – من بينهم الصحفي إسماعيل أبو حطب، إضافة إلى إصابة صحفية وعدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

ووفقًا للمصادر، فإن الغارة استهدفت الاستراحة بشكل مباشر أثناء تواجد عدد كبير من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلًا عن دمار واسع في المكان.

وقد عُرف من بين الشهداء الصحفي إسماعيل أبو حطب مصطفى أبو عميرة هشام أيمن منصور حسام منصور الناشط عمر زينو.

ووفق شهادة أحد شهود العيان، فإن لحظة القصف كانت تشهد اصطفاف العشرات – معظمهم أطفال – أمام شاحنة مياه لتعبئة ما يحتاجونه، ما ضاعف عدد الضحايا نتيجة الضربة المباشرة التي أدت إلى تطاير الجثث، ووصول أجزاء من الأشلاء إلى شاطئ البحر، في مشهد يعكس شدة الانفجار وهول المجزرة.

وتُعد استراحة "الباقة" من الأماكن التي يقصدها الأهالي هربًا من الاستهداف المتكرر لمنازلهم، لما توفره من فسحات مفتوحة قرب البحر، إلا أن الاحتلال استهدفها رغم طابعها المدني الواضح.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف التجمعات المدنية في قطاع غزة ضمن سياسة وصفتها منظمات حقوقية بـ"الممنهجة"، تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية، وتصاعد نداءات دولية لوقف استهداف المدنيين.





يتبع ...

المصدر / فلسطين أون لاين