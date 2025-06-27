آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزة لليوم الـ 630

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 630 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على الفطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 "استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع" بلغت 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,259 شهيدًا و 132,458 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في وكالة الأونروا إيناس حمدان، إنَّ 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة شح المساعدات.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات محيط "نتساريم" وسط القطاع.

وشنَّت قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة شرق مدينة غزة، ومحيط شارع مسعود شرق جباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في مواصي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لخانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب مدينة خانيونس.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الطبيب أيمن أبو طير، وابنة أخيه أميرة محمد أبو طير، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع 5 بمنطقة المواصي غربي خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله.

المصدر / فلسطين أون لاين