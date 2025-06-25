حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 628 تواليًا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 628 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "56 ألفًا و77 شهيدا و131 ألفًا و848 مصابا".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف الاحتلال قرب مجمع أنصار غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 6 شهداء وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا مقابل برج النوري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال جرائمه بحق المجوعين منتظري المساعدات، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ جيش الاحتلال دمر مغسلة الموتى في مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس جنوب القطاع، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي آل فسيفس بعبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "سلمان"، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، بوصول 7 شهداء من عائلة "الدحدوح" معظمهم أشلاء، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل محطة الشوا للبترول على بوابة حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

والشهداء هم: صلاح فلاح الدحدوح وزوجته سلوى الدحدوح، محمد فلاح الدحدوح، أحمد صلاح الدحدوح، آلاء صلاح الدحدوح، مصطفى صلاح الدحدوح، عبد الله صلاح الدحدوح.

وأطلقت مروحية الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين