إيران تردّ على الضربة الأميركية وتستهدف قواعد في قطر والعراق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت إيران مساء اليوم الإثنين بدء عملية عسكرية ضد مواقع أميركية في المنطقة، ردًا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة فجر الأحد على منشآت نووية داخل إيران، في تصعيد غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن القوات المسلحة الإيرانية بدأت عملية "رد قوي على العدوان الأميركي" تحت مسمى "بشائر الفتح"، مشيرة إلى أن الهجوم شمل قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة "العديد" الجوية في قطر، وقواعد أميركية أخرى في العراق.

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد الأمريكية في #قطر.. ما التفاصيل؟#الأخبار pic.twitter.com/5k9nFL1rNS — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 23, 2025

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قاعدة العديد، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل الأضرار المحتملة داخل القواعد المستهدفة.

في بيان رسمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته نفّذت عملية عسكرية أطلق عليها اسم "بشارة الفتح"، ردًا على الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وأكد البيان أن العملية، التي جاءت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر "خاتم الأنبياء"، استهدفت قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، واصفًا الهجوم بـ"الصاروخي المدمر والقوي".

وأوضح الحرس الثوري أن قاعدة العديد تُعد مركز القيادة الرئيسي للقوات الجوية الأميركية وأحد أبرز أصولها الاستراتيجية في منطقة غرب آسيا.

ووجّه البيان رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المستندة إلى إرادة شعبها ومبادئها، لن تتهاون في الرد على أي اعتداء يمسّ سيادتها أو أمنها القومي.

وأضاف أن العدوان الأميركي يعكس بوضوح طبيعة العلاقة العضوية بين واشنطن وتل أبيب، معتبرًا أن إسرائيل ليست سوى امتداد لسياسات الولايات المتحدة.

واعتبر البيان أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يمثل قوة، بل "نقطة ضعف استراتيجية" يمكن استهدافها، مؤكدًا أن أي مغامرة أميركية جديدة ستسرّع في انهيار هذا الوجود وخروج واشنطن المذلّ من غرب آسيا، تمهيدًا لتحقيق حلم الأمة الإسلامية في إنهاء الوجود الصهيوني.

حالة فزع وهلع أصابت الأهالي في قطر نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية بعد انطلاقها نحو القواعد الأمريكية.



أبعد الله أهل قطر عن كل مكروه، وخلّصهم من قواعد الإبادة الأمريكية إلى الأبد . pic.twitter.com/Zg0P4Xzsm2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 23, 2025

ويأتي الرد الإيراني بعد نحو 24 ساعة من غارات جوية أميركية استهدفت منشآت نووية رئيسية في إيران، بينها "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان"، وذلك عقب أيام من الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية رفيعة في الحرس الثوري، من بينهم قائد هيئة الأركان الإيرانية، إلى جانب اغتيال علماء نوويين.

وفي خطاب متلفز اليوم، توعّد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، برد "حاسم وقاطع"، قائلًا إن بلاده "لن تترك أي اعتداء دون عقاب".