الإبادة في يومها الـ 619.. قصفٌ مُتواصل ومجازر دامية بحقِّ المُجوَّعين في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 619 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.



وأكدت وزارة الصحة، أمس الأحد، أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت حتى الآن 55,362 شهيدًا، و128,741 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار 2025، نحو 5,071 شهيدًا و16,700 إصابة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة تكرار الانقطاعات على أحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان المستمر على القطاع

واستهدفت طائرات "كواد كابتر" تجمعات لمواطنين ينتظرون المساعدات بالقرب من محطة أبو حجير على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، بإطلاق النار؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ آليات جيش الاحتلال أطلقت النار على المواطنين المجوّعين خلال انتظارهم المساعدات في منطقة التحلية شرقي مدينة خان يونس.

وواصل الاحتلال عملية نسف منازل المواطنين شرق جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال خيام النازحين في ميناء غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، بلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو غليبة" في منطقة أبو العجين شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وشنَّت طائرات الاحتلال غارة محيط معمل أبو كميل شمال مخيم نصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين